Для участников «Сотрудничества» расширили выбор жилья

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-25T10:54:47+03:00

Теперь у них появилась возможность сталь владельцем "долёвки"

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Сотни ямальцев ежегодно переезжают на юг Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество». Теперь для них выбор квартир не ограничивается категорией «готовое жилье первичного рынка». Покупка жилья и в строящихся домах возможна при условии, что застройщик реализует «долёвку» в рамках нового законодательства и работает с эскроу-счетами.

Стоит отметить, что специфика тюменского первичного рынка такова, что к моменту ввода жилых домов в эксплуатацию, процент нереализованных готовых квартир остается минимальный. Это значительно влияло на выбор жилья для участников программы.

- Новое условие значительно расширяет и количество проектов, в которых участники программы могут выбирать квартиры, варианты планировочных решений, и районы города, в которых строится это новое жилье, - пояснил руководитель окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Напомним, в этом году участниками программы «Сотрудничество» стали 600 ямальцев, из них 200 семей переезжают из аварийного жилфонда, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU