В Салехарде покажут «Лабиринты в мерзлоте»
Выставка под названием «Лабиринты в мерзлоте» откроется 25 сентября в Детском центре МВК имени И. С. Шемановского. Интерактивное пространство объединено единой темой – орнаментами, созданными на берестяных изделиях из археологический коллекции музея.
Посетители смогут в разнообразный игровой форме познакомиться с изобразительным наследием народов, проживавших на территории Нижнего Приобья и полуострове Ямал в течение многих сотен лет.
Гости музея побывают в волшебной сенсорной комнате, у них будет возможность прикоснуться руками к древним узорам и создать свои.
Как сообщили в МВК, в археологическом собрании музея хранится большое количество орнаментированных сосудов из бересты, датируемых разными периодами истории, начиная от эпохи бронзы (пять тысяч лет тому назад) и заканчивая XIX веком.
При оформлении выставки были использованы изображения, скопированные с изделий, обнаруженных при раскопках на Ямале.
ИСТОЧНИК KP.RU