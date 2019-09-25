В Салехарде покажут «Лабиринты в мерзлоте»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-25T10:35:02+03:00

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Выставка под названием «Лабиринты в мерзлоте» откроется 25 сентября в Детском центре МВК имени И. С. Шемановского. Интерактивное пространство объединено единой темой – орнаментами, созданными на берестяных изделиях из археологический коллекции музея.

Посетители смогут в разнообразный игровой форме познакомиться с изобразительным наследием народов, проживавших на территории Нижнего Приобья и полуострове Ямал в течение многих сотен лет.

Гости музея побывают в волшебной сенсорной комнате, у них будет возможность прикоснуться руками к древним узорам и создать свои.

Как сообщили в МВК, в археологическом собрании музея хранится большое количество орнаментированных сосудов из бересты, датируемых разными периодами истории, начиная от эпохи бронзы (пять тысяч лет тому назад) и заканчивая XIX веком.

При оформлении выставки были использованы изображения, скопированные с изделий, обнаруженных при раскопках на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU