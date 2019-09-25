В Тазовском районе драка в чуме закончилась трагедией

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-25T09:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Тундровика обвинили в убийстве, совершенном в чуме. Трагедия произошла 14 сентября недалеко от поселка Газ-Сале Тазовского района.

В компании местных жителей произошел конфликт между двумя мужчинами, завязалась драка. За одного из них вступился свидетель ссоры. Тогда тундровик переключил всю агрессию на заступника, жестоко избив его. Удары приходились и по голове.

Очевидцы драки вызвали участкового уполномоченного полиции, который доставил в больницу избитого мужчину. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось, он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU