2019-09-25T09:35:38+03:00
Происшествия

В Тазовском районе драка в чуме закончилась трагедией

Врачи не успели спасти избитого мужчину
Анна Полякова
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В Тазовском районе драка в чуме закончилась трагедией Фото: правительство ЯНАОВ Тазовском районе драка в чуме закончилась трагедией Фото: правительство ЯНАО
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Тундровика обвинили в убийстве, совершенном в чуме. Трагедия произошла 14 сентября недалеко от поселка Газ-Сале Тазовского района.

В компании местных жителей произошел конфликт между двумя мужчинами, завязалась драка. За одного из них вступился свидетель ссоры. Тогда тундровик переключил всю агрессию на заступника, жестоко избив его. Удары приходились и по голове.

Очевидцы драки вызвали участкового уполномоченного полиции, который доставил в больницу избитого мужчину. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось, он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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