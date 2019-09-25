2019-09-25T09:04:33+03:00
Общество

Таркосалинцы украсили Аллею Победы новыми саженцами

Активисты намерены прививать детям любовь к природе и к родине
Анна Полякова
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Таркосалинцы украсили Аллею Победы новыми саженцами Фото: puradm.ruТаркосалинцы украсили Аллею Победы новыми саженцами Фото: puradm.ru
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Работники Таркосалинского лесничества совместно с сотрудниками полиции и школьниками заменили погибшие саженцы на «Аллее Победы» и посадили 30 новых деревьев. Жители Тарко-Сале вышли на улицы города, чтобы сделать их краше и позаботиться о свежем воздухе, отметили в администрации Пуровского района.

Цель активистов – не только забота об эстетике города. Они на собственном примере хотят показать горожанам, как легко можно заботиться об окружающей среде.

- Это очень важно – прививать любовь к природе, любовь к лесу с маленького возраста. А заботясь об «Аллее Победы», мы показываем, что помним подвиг дедов и прадедов, - поделилась главный специалист отдела Таркосалинского лесничества Наталья Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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