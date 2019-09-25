Таркосалинцы украсили Аллею Победы новыми саженцами
Работники Таркосалинского лесничества совместно с сотрудниками полиции и школьниками заменили погибшие саженцы на «Аллее Победы» и посадили 30 новых деревьев. Жители Тарко-Сале вышли на улицы города, чтобы сделать их краше и позаботиться о свежем воздухе, отметили в администрации Пуровского района.
Цель активистов – не только забота об эстетике города. Они на собственном примере хотят показать горожанам, как легко можно заботиться об окружающей среде.
- Это очень важно – прививать любовь к природе, любовь к лесу с маленького возраста. А заботясь об «Аллее Победы», мы показываем, что помним подвиг дедов и прадедов, - поделилась главный специалист отдела Таркосалинского лесничества Наталья Ковальчук.
ИСТОЧНИК KP.RU