2019-09-25T08:39:34+03:00
Происшествия

В Лабытнанги молодой человек лишил денег пьяного приятеля

Большую часть добычи он успел потратить до задержания
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги молодой человек лишил денег пьяного приятеляВ Лабытнанги молодой человек лишил денег пьяного приятеляФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Полицейскими Лабытнанги в дежурные сутки раскрыли кражу денег средств с банковской карты 58-летнего мужчины. 24 сентября он обратился с заявлением в дежурную часть.

По время проверки выяснилось, что он распивал спиртные напитки со своим знакомым. 19-летний ранее не судимый парень улучил момент, похитил у него банковскую карту и снял более 21 000 рублей. Сотрудники полиции изъяли у молодого человека 4200 рублей, остальную часть он успел потратить на собственные нужды.

На него завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Парень полностью признал свою вину. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде покажут «Лабиринты в мерзлоте»
В Тазовском районе драка в чуме закончилась трагедией
Таркосалинцы украсили Аллею Победы новыми саженцами
В Салехарде выбрали лучшего водителя грузовика и лучшего автослесаря
В школах Ямала появились «Точки роста»
В Ноябрьске открывается движение по мосту на промзону
Погода на Ямале 25 сентября: повсеместно пройдут дожди
На Ямале откроется новое предприятие-резидент
В Надыме стартовал «Амбилимпикс 2019»
Пьяного пациента новоуренгойской больницы привезли в психдиспансер и завели дело
В Лабытнанги выбирают имя для нового сквера возле железнодорожного вокзала
Надымчан предупредили об ухудшении качества воды в кранах
В Тарко-Сале родители отбили дочку у педофила
В Губкинском открывается этнопарк «Кочевник»
Мошенник выманил у ноябрянина 39 тысяч рублей, поговорив по телефону
На Ямале прошла акция по борьбе со СПИДом
Отсутствием тепла в квартирах ноябрян заинтересовалась прокуратура
Кубок губернатора Ямала по волейболу отправился в Москву
Ярослава Половинка из Ноябрьска признана лучшей «Автоледи» на Ямале
Новоуренгоец за виртуальный автомобильный двигатель выложил 44 000 рублей
Ямальские борцы вошли в сборную России
Браконьера из Ямальского района осудили за 28 голов чира