В Лабытнанги молодой человек лишил денег пьяного приятеля

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-25T08:39:34+03:00

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Полицейскими Лабытнанги в дежурные сутки раскрыли кражу денег средств с банковской карты 58-летнего мужчины. 24 сентября он обратился с заявлением в дежурную часть.

По время проверки выяснилось, что он распивал спиртные напитки со своим знакомым. 19-летний ранее не судимый парень улучил момент, похитил у него банковскую карту и снял более 21 000 рублей. Сотрудники полиции изъяли у молодого человека 4200 рублей, остальную часть он успел потратить на собственные нужды.

На него завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Парень полностью признал свою вину. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU