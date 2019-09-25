2019-09-25T08:12:43+03:00
Общество

В Салехарде выбрали лучшего водителя грузовика и лучшего автослесаря

Среди призеров - студентка колледжа
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде выбрали лучшего водителя грузовика и лучшего автослесаря Фото: yanao.ruВ Салехарде выбрали лучшего водителя грузовика и лучшего автослесаря Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Ямальском многопрофильном колледже состоялся региональный этап конкурса «Славим человека труда!» в номинациях «Лучший автослесарь» и «Лучший водитель грузового автомобиля». За право носить высокие звания боролись 12 участников.

На этапе проверки теории автослесари демонстрировали знания конструкции автомобиля, а водители грузового авто проходили тесты на знание ПДД. В практической части - определяли и устраняли неисправности в коробке передач легкового автомобиля, выполняли упражнения на автодроме: «змейку», парковку, заезд в гараж и на эстакаду. Конкурсная комиссия оценивала не только скорость выполнения заданий, но и технику, соблюдение правил безопасности.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший автослесарь» среди профессиональных участников представитель АО «Салехардэнерго» оказался Алексей Некрасов.

Среди студентов в номинации «Лучший автослесарь» победу одержала учащаяся ямальского многопрофильного колледжа Екатерина Сафронова.

«Лучшим водителем грузового автомобиля» стал сотрудник АО «Салехардэнерго» Валерий Цеханович.

- Конкурс является площадкой для диалога, здесь происходит обмен опытом и мнениями, также это отличная возможность для профессионального роста и развития учащихся, - отметил представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Анатолий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде покажут «Лабиринты в мерзлоте»
В Тазовском районе драка в чуме закончилась трагедией
Таркосалинцы украсили Аллею Победы новыми саженцами
В Лабытнанги молодой человек лишил денег пьяного приятеля
В школах Ямала появились «Точки роста»
В Ноябрьске открывается движение по мосту на промзону
Погода на Ямале 25 сентября: повсеместно пройдут дожди
На Ямале откроется новое предприятие-резидент
В Надыме стартовал «Амбилимпикс 2019»
Пьяного пациента новоуренгойской больницы привезли в психдиспансер и завели дело
В Лабытнанги выбирают имя для нового сквера возле железнодорожного вокзала
Надымчан предупредили об ухудшении качества воды в кранах
В Тарко-Сале родители отбили дочку у педофила
В Губкинском открывается этнопарк «Кочевник»
Мошенник выманил у ноябрянина 39 тысяч рублей, поговорив по телефону
На Ямале прошла акция по борьбе со СПИДом
Отсутствием тепла в квартирах ноябрян заинтересовалась прокуратура
Кубок губернатора Ямала по волейболу отправился в Москву
Ярослава Половинка из Ноябрьска признана лучшей «Автоледи» на Ямале
Новоуренгоец за виртуальный автомобильный двигатель выложил 44 000 рублей
Ямальские борцы вошли в сборную России
Браконьера из Ямальского района осудили за 28 голов чира