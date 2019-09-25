В Салехарде выбрали лучшего водителя грузовика и лучшего автослесаря

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-25T08:12:43+03:00

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В Ямальском многопрофильном колледже состоялся региональный этап конкурса «Славим человека труда!» в номинациях «Лучший автослесарь» и «Лучший водитель грузового автомобиля». За право носить высокие звания боролись 12 участников.

На этапе проверки теории автослесари демонстрировали знания конструкции автомобиля, а водители грузового авто проходили тесты на знание ПДД. В практической части - определяли и устраняли неисправности в коробке передач легкового автомобиля, выполняли упражнения на автодроме: «змейку», парковку, заезд в гараж и на эстакаду. Конкурсная комиссия оценивала не только скорость выполнения заданий, но и технику, соблюдение правил безопасности.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший автослесарь» среди профессиональных участников представитель АО «Салехардэнерго» оказался Алексей Некрасов.

Среди студентов в номинации «Лучший автослесарь» победу одержала учащаяся ямальского многопрофильного колледжа Екатерина Сафронова.

«Лучшим водителем грузового автомобиля» стал сотрудник АО «Салехардэнерго» Валерий Цеханович.

- Конкурс является площадкой для диалога, здесь происходит обмен опытом и мнениями, также это отличная возможность для профессионального роста и развития учащихся, - отметил представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Анатолий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU