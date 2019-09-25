В школах Ямала появились «Точки роста»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-25T07:27:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямал присоединился к федеральному марафону «Точки роста». В 50 регионах страны открылись центры образования технологического, гуманитарного и цифрового профилей.

На территории автономного округа «Точки роста» появились в 10 школах: в сёлах Белоярск, Катравож, Мужи, Ныда, поселках Тазовский, Красноселькуп, Пурпе и Новый Порт, а также в городах Салехард и Муравленко.

Каждая отремонтирована в соответствии с брендбуком, утвержденным Минпросвещения России, оснащена современным оборудованием, мебелью. В помещениях центров оборудованы шахматные гостиные, коворкинг-пространство, где выделена зона отдыха с удобной современной мебелью и медиа-зона. В аудиториях для обучения технологии имеется 3D оборудование, а также есть место, где ребята смогут выставить свои творческие работы.

В планах – использование инфраструктуры Центров во внеурочное время как общественного пространства для развития цифровой грамотности населения, творческой и социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

- Уверен, «Точки роста» на Ямале станут эффективной площадкой для укрепления профобразования и востребованными образовательными центрами в деле подготовки школьников к получению профессии, – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, сегодня перед учителями стоит серьёзная задача - справиться с вызовами времени, чтобы наши дети получали качественные и разносторонние знания. Очевидно, будущее - за цифровыми технологиями.

ИСТОЧНИК KP.RU