В Ноябрьске открывается движение по мосту на промзону

СЕГОДНЯ 06:17 2019-09-25T07:18:02+03:00

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В Ноябрьске 25 сентября открывают движение по путепроводу на промзону. Однако передвигаться на автомобилях можно будет по одной полосе в двух направлениях. Крайние полосы пока останутся закрытыми для проезда, поскольку работы на мосту еще продолжаются. Здесь идет установка опор освещения и барьерного ограждения.

- Сейчас специалисты компании «Севердорстрой» занимаются отделочными работами, ремонтом откосов насыпи и элементов водоотвода. Все проводится в рамках графика. Срок окончания работ 29 ноября 2019 года, - пояснила ведущий инженер отдела транспорта, энергетики, связи и эксплуатации дорог управления ЖКХ ТЭиС администрации города Мария Шлейгер.

Напомним, ремонт путепровода начался в конце мая этого года. На это было потрачено почти 75, 6 миллионов рублей, из которых 71, 8 млн рублей из окружного бюджета и 2,5 млн рублей из муниципального.

Как сообщает предприятие «Пассажирские перевозки», в связи с открытием проезда внесены коррективы в схемы и расписание движения автобусов по маршрутам №1 и №10. 62.

ИСТОЧНИК KP.RU