Погода на Ямале 25 сентября: повсеместно пройдут дожди
В среду, 25 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +5 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день. Ветер юго-западного направления 8 м/с.
В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, кратковременный дождь в середине дня. Ветер юго-западный 9 м/с.
В Новом Уренгое +5 градуса, пасмурно, периодически - дождь. Ветер юго-западный 10 м/с.
В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь начнется вечером. Ветер юго-западный 8 м/с.
В Губкинском +5 градусов, пасмурно. Утром и вечером - дождь. Ветер юго-западный 8 /с.
В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня. Юго-западный ветер 7 м/с.
В Муравленко + 4 градуса, пасмурно. Кратковременный дождь. Юго-западный ветер 8 м/с.
В Лабытнанги +4 градуса, облачно, небольшой дождь – в течение дня. Ветер юго-западный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU