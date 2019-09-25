2019-09-25T06:07:25+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 сентября: повсеместно пройдут дожди

Температура воздуха +4 ... +5 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 25 сентября: повсеместно пройдут дождиПогода на Ямале 25 сентября: повсеместно пройдут дождиФото: Анна Полякова
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В среду, 25 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +5 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день. Ветер юго-западного направления 8 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, кратковременный дождь в середине дня. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Новом Уренгое +5 градуса, пасмурно, периодически - дождь. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь начнется вечером. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Губкинском +5 градусов, пасмурно. Утром и вечером - дождь. Ветер юго-западный 8 /с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня. Юго-западный ветер 7 м/с.

В Муравленко + 4 градуса, пасмурно. Кратковременный дождь. Юго-западный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, облачно, небольшой дождь – в течение дня. Ветер юго-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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