На Ямале откроется новое предприятие-резидент

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-24T17:03:16+03:00

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Предприятие «Сибирский олень» становится резидентом Ямала. Сейчас компания, специализирующаяся на экспортных поставках оленеводческой продукции, официально зарегистрирован в Сыктывкаре (республика Коми), но в середине октября местом его «прописки» станет Салехард. Соответствующая договоренность достигнута между руководством предприятия и окружным департаментом агропромышленного комплекса.

- Предприятие станет для округа ценным элементом и поможет нам значительно продвинуться в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который установил для нас показатель по увеличению объема экспорта продукции АПК почти в три раза, - отметил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Александр Земских.

К слову, на Ямале применяется ставка по системе упрощенного налогообложения, она меньше, чем в республике Коми, поэтому «переезд» становится выгодным обеим сторонам.

Гендиректор предприятия Юрий Ермолаев подчеркнул, что компания будет оказывать содействие оленеводческим предприятиям в прохождении аттестации и оформлении сертификации их продукции. В ближайшее время упор будет сделан на оленьи шкуры. В работу планируется вовлечь, в том числе, и небольшие предприятия. К 2022 году «Сибирский олень» планирует нарастить объемы экспорта этого товара в разы – до 30 тысяч штук в год.

С 2015 года «Сибирский олень» организует российским производителям поставки продукции оленеводства в страны Евросоюза. Несмотря на то, что профиль предприятия – оленьи шкуры, перечень экспортируемой продукции может стать шире: сегодня в Европе есть спрос на мясо и субпродукты северного оленя.

ИСТОЧНИК KP.RU