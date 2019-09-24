2019-09-24T15:12:52+03:00
Общество

В Надыме стартовал «Амбилимпикс 2019»

Около 120 участников посоревнуются в 18 компетенциях
Анна Полякова
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В Надыме стартовал «Амбилимпикс 2019» Фото: администрации Надымского районаВ Надыме стартовал «Амбилимпикс 2019» Фото: администрации Надымского района
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В Надыме стартовал IV региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2019».

Состязания пройдут на площадках всех шести ямальских профессиональных колледжей с 24 по 26 сентября. Около 120 участников посоревнуются в 18 компетенциях. Среди них - «Медицинский и социальный уход», «Медицинский лабораторный анализ», «Сборка-разборка электронного оборудования» «Администрирование баз данных», «Предпринимательство», «Швейное дело», «Кондитерское мастерство», «Робототехника», «Клининг».

- Это престижный национальный проект, направленный на содействие профессиональной ориентации особенных студентов и старшеклассников, повышение престижа рабочих специальностей в обществе, – отметил заместитель главы Надымского района Владимир Антонов, приветствуя участников чемпионата, их наставников-педагогов и мастеров.

В Надыме участники чемпионата будут соревноваться в профессиональной компетенции «Адаптивная физическая культура» на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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