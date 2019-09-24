Пьяного пациента новоуренгойской больницы привезли в психдиспансер и завели дело
На грубияна из Нового Уренгоя завели уголовное дело за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел 18 сентября в психоневрологическом диспансере, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Пьяный 37-летний пациент городской больницы нарушал общественный порядок. В связи с этим сотрудники медучреждения обратились в дежурную часть полиции. Для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения правонарушителя доставили в психдиспансер. Мужчина, не стесняясь в выражениях, публично оскорблял сотрудника правоохранительных органов.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU