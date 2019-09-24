СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-24T15:00:19+03:00

Пьяного пациента новоуренгойской больницы привезли в психдиспансер и завели дело Фото: pixabay.com

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На грубияна из Нового Уренгоя завели уголовное дело за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел 18 сентября в психоневрологическом диспансере, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Пьяный 37-летний пациент городской больницы нарушал общественный порядок. В связи с этим сотрудники медучреждения обратились в дежурную часть полиции. Для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения правонарушителя доставили в психдиспансер. Мужчина, не стесняясь в выражениях, публично оскорблял сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU