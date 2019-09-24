2019-09-24T15:00:19+03:00
Происшествия

Пьяного пациента новоуренгойской больницы привезли в психдиспансер и завели дело

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего
Анна Полякова
Поделиться:
Пьяного пациента новоуренгойской больницы привезли в психдиспансер и завели дело Фото: pixabay.comПьяного пациента новоуренгойской больницы привезли в психдиспансер и завели дело Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На грубияна из Нового Уренгоя завели уголовное дело за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел 18 сентября в психоневрологическом диспансере, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Пьяный 37-летний пациент городской больницы нарушал общественный порядок. В связи с этим сотрудники медучреждения обратились в дежурную часть полиции. Для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения правонарушителя доставили в психдиспансер. Мужчина, не стесняясь в выражениях, публично оскорблял сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале откроется новое предприятие-резидент
В Надыме стартовал «Амбилимпикс 2019»
В Лабытнанги выбирают имя для нового сквера возле железнодорожного вокзала
Надымчан предупредили об ухудшении качества воды в кранах
В Тарко-Сале родители отбили дочку у педофила
В Губкинском открывается этнопарк «Кочевник»
Мошенник выманил у ноябрянина 39 тысяч рублей, поговорив по телефону
На Ямале прошла акция по борьбе со СПИДом
Отсутствием тепла в квартирах ноябрян заинтересовалась прокуратура
Кубок губернатора Ямала по волейболу отправился в Москву
Ярослава Половинка из Ноябрьска признана лучшей «Автоледи» на Ямале
Новоуренгоец за виртуальный автомобильный двигатель выложил 44 000 рублей
Ямальские борцы вошли в сборную России
Браконьера из Ямальского района осудили за 28 голов чира