СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-24T13:55:03+03:00

В Лабытнанги выбирают имя для нового сквера возле железнодорожного вокзала Фото: lbt.yanao.ru

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В Лабытнанги проводится второй этап реконструкции улицы Советская. Он включает в себя благоустройство безымянного сквера около железнодорожного вокзала. Он в будущем может стать ещё одной «визитной карточкой» города, однако пока не имеет официального названия.

Горожане сами могут выбрать имя для сквера. У каждого пользователя портала «Живём на Севере» есть шанс оставить свой след на карте Лабытнанги.

Поступило 17 различных идей. Среди вариантов - «Советский», «Железнодорожный», «Привокзальный», «Встреча». Об освоении Севера напоминают землякам авторы идей посвятить сквер первопроходцам Ямала или романтикам 70-х. Есть также предложение оставить скверу известное в народе имя «Рябиновые бусы».

Голосование продлится в ежедневном режиме по 7 октября, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU