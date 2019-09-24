Надымчан предупредили об ухудшении качества воды в кранах

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-24T13:43:17+03:00

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В Надыме может испортиться качество холодной воды в кранах. Об этом сообщили сегодня, 24 сентября, в администрации Надымского района.

Горожан предупредили, что это произойдет в связи с ремонтом пожарного гидранта №146 по ул. Набережная им. С. Оруджева - бульвар им. В. Стрижова. Работы будут проводиться 25 сентября с 8.30 до 17.00 часов.

Кроме того, вышеуказанный пожарный гидрант на время производства работ останется без водоснабжения. Жителей микрорайонов № 8,9, 13 просят с пониманием отнестись к временным трудностям.

ИСТОЧНИК KP.RU