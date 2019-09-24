2019-09-24T13:31:59+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале родители отбили дочку у педофила

Гость-извращенец нашел себе жертву в соседней комнате
Анна Полякова
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В Тарко-Сале родители успели спасти дочку от педофила Фото: pixabay.comВ Тарко-Сале родители успели спасти дочку от педофила Фото: pixabay.com
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Педофил из Тарко-Сале пытался изнасиловать маленькую дочку своих приятелей. Ее родители успели спасти ребенка от извращенца.

Это произошло днем 20 сентября. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 30-летний мужчина, находясь в гостях, зашел в комнату, где находилась малолетняя девочка, и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На крики ребенка прибежали родители. Сообщает, что девочке нет еще и 14 лет. По ходатайству следствия, обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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