В Губкинском открывается этнопарк «Кочевник»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-24T13:00:44+03:00

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В Губкинском началось обустройство этнографического парка «Кочевник». Он расположился в трёх километрах от города. Гости новой туристической достопримечательности смогут узнать о быте малочисленных народов Севера, покататься на нартах, запряжённых оленями, арендовать чум или гостевой домик, порыбачить.

Знакомиться с культурой коренных жителей посетители смогут в любое время – парк будет открыт круглый год. Здесь также будут проходить экскурсии, различные мероприятия, праздники.

- Мы хотим создать хороший турпродукт. Планируем сотрудничать с городскими учреждениями, например, совместные мероприятия проводить с музеем. Особенно хотели бы, чтобы коррекционная школа привозила детей к нам на оздоровление, – рассказал председатель семейно-родовой общины «Апыдю начей» Юрий Айваседо, которому и принадлежит идея создания этнопарка.

Как отметил глава Губкинского Андрей Гаранин, оказывать поддержку социально значимым проектам очень важно и нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU