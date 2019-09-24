2019-09-24T12:49:14+03:00
Происшествия

Мошенник выманил у ноябрянина 39 тысяч рублей, поговорив по телефону

Северянин поверил, что разговаривает с сотрудником банка
Анна Полякова
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Мошенник выманил у ноябрянина 39 тысяч рублей, поговорив по телефонуМошенник выманил у ноябрянина 39 тысяч рублей, поговорив по телефонуФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске завели уголовное дело о краже денег с банковской карты после инцидента с доверчивым горожанином. Мужчина 20 сентября обратился в дежурную часть с заявлением. Он рассказал, как стал жертвой обмана.

Выяснилось, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что со счета заявителя кто-то пытается осуществить несанкционированное снятие денежных средств и для того, чтобы данную операцию заблокировать, необходимо продиктовать номер банковской карты и три цифры на оборотной стороне, а также СМС - пароли.

Ноябрянин продиктовал все данные своей карты. Вот тогда-то и «ушли» 38 449 рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские просят ни в коем случае не сообщать по телефону номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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