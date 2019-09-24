СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-24T12:10:01+03:00

На Ямале прошла акция по борьбе со СПИДом Фото: yanao.ru

В тестировании приняли участие более полутора тысяч ямальцев

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Ямал принял участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Автономный округа стал 41 по счету регионом, который по собственной инициативе вошел в список субъектов-участников. В рамках акции тестирование прошли 1638 ямальцев, выявлен один положительный результат.

- Знание о положительном ВИЧ-статусе даст возможность вовремя получить необходимую медицинскую помощь, предотвратить развитие СПИДа, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни, - отмечает главный врач Ямальского СПИД-Центра Людмила Волова.

На Ямале старт недели борьбы с ВИЧ был объявлен в Ноябрьске. Специалисты Ямальского СПИД-Центра провели лекции по профилактике опасного вируса и организовали экспресс-тестирование на ВИЧ для желающих.

В Салехарде и Тарко-Сале медработки сделали акцент на пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. В Губкинском и Лабытнанги – среди вахтовиков. В Новом Уренгое о превентивных мерах рассказывали сотрудникам строительных предприятий и посетителям медучреждений.

Бригада врачей из Надыма организовала мобильные пункты тестирования на ВИЧ в аэропорту. Специалисты из Муравленко, Тазовского и Мужей развернули «островки здоровья» в магазинах и на площадях. На базе центральных районных больниц Аксарки, Красноселькупа и Яр-Сале северяне проходили тестирование в процедурных кабинетах. Завершилась акция фестивалем «Молодежь в формате ЗОЖ» в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU