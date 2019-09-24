Отсутствием тепла в квартирах ноябрян заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-24T11:52:04+03:00

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Прокуратура проводит проверку управляющей организации и коммунальной компании Ноябрьска после сообщения в соцсетях об отсутствии теплоснабжения в жилых домах.

Как сообщили в региональном ведомстве, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку действиям предприятиям по своевременности выполнения ремонтных работ системы теплоснабжения. Также проверяющие намерены выяснить, какие меры принимались после обращения жильцов домов.

Действия должностных лиц органа местного самоуправления по подписанию паспортов готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду также будут проанализированы, заверили в прокуратуре ЯНАО. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU