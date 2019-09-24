2019-09-24T11:52:04+03:00
Происшествия

Отсутствием тепла в квартирах ноябрян заинтересовалась прокуратура

Действиям коммунальщиков дадут оценку
Анна Полякова
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Отсутствием тепла в квартирах ноябрян заинтересовалась прокуратураОтсутствием тепла в квартирах ноябрян заинтересовалась прокуратураФото: Ольга Крыльцова
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Прокуратура проводит проверку управляющей организации и коммунальной компании Ноябрьска после сообщения в соцсетях об отсутствии теплоснабжения в жилых домах.

Как сообщили в региональном ведомстве, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку действиям предприятиям по своевременности выполнения ремонтных работ системы теплоснабжения. Также проверяющие намерены выяснить, какие меры принимались после обращения жильцов домов.

Действия должностных лиц органа местного самоуправления по подписанию паспортов готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду также будут проанализированы, заверили в прокуратуре ЯНАО. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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