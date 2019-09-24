2019-09-24T11:39:39+03:00
Спорт

Кубок губернатора Ямала по волейболу отправился в Москву

Арктический международный детский турнир завершился в Новом Уренгое
Анна Полякова
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Кубок губернатора Ямала по волейболу отправился в Москву Фото: yanao.ruКубок губернатора Ямала по волейболу отправился в Москву Фото: yanao.ru
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Победителем Арктического международного детского турнира по волейболу «Кубок Губернатора Ямала-2019» стала команда из Москвы. В этом году соревнования прошли в Новом Уренгое. Шесть напряженных дней прошли на площадке дворца спорта «Звездный».

В финальном поединке столичные волейболисты обыграли команду Болгарии со счетом 3:2. На третьем месте – юные спортсмены из Екатеринбурга. В матче за бронзу они вырвали победу у ямальской команды.

В ежегодном арктическом турнире по волейболу принимали участие восемь команд, в том числе зарубежные. Возраст спортсменов – 13-14 лет.

- Хочу высказать особые слова признательности ребятам, их тренерам, судейской команде, организаторов за этот спортивный праздник. Уверен, что мы в будущем еще услышим о достижениях и победах этих юных спортсменов, – отметил глава города Новый Уренгой Иван Костогриз.

Очередной международный детский турнир по волейболу состоится через год. Участие в нем примут команды девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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