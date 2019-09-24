Ярослава Половинка из Ноябрьска признана лучшей «Автоледи» на Ямале

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-24T11:30:40+03:00

На Ямале назвали имя лучшей «Автоледи» Фото: salekhard.org

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На Ямале назвали имя лучшей «Автоледи». Это почетное звание носит Ярослава Половинка из Ноябрьска. Итоги II Региональных соревнований по автомногоборью среди женщин-автомобилистов подвели в Губкинском.

За звание лучшей автомобилистки Ямала боролись 11 участниц из 5 муниципальных образований автономного округа. Компетентное жюри, в состав которых вошли сотрудники Госавтоинспекции и члены региональной общественной организации «Федерация автомобильного спорта ЯНАО», оценивали подготовку участниц по различным категориям.

Соревнования проводились как в личном, так и в командном зачете. «Серебро» завоевала Алена Ильина из Красноселькупского района, на третьем месте – Ирина Демченко, также представлявшая город Ноябрьск.

Абсолютным победителем соревнований стала команда города Ноябрьск, второе место завоевали автоледи из Салехарда, на третьем месте – команда Красноселькупского района.

Каждая участница получила свидетельство об участии в окружном конкурсе. Призеры и победители награждены медалями, дипломами и памятными подарками.

Соревнования проводились в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU