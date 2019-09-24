Ярослава Половинка из Ноябрьска признана лучшей «Автоледи» на Ямале
На Ямале назвали имя лучшей «Автоледи». Это почетное звание носит Ярослава Половинка из Ноябрьска. Итоги II Региональных соревнований по автомногоборью среди женщин-автомобилистов подвели в Губкинском.
За звание лучшей автомобилистки Ямала боролись 11 участниц из 5 муниципальных образований автономного округа. Компетентное жюри, в состав которых вошли сотрудники Госавтоинспекции и члены региональной общественной организации «Федерация автомобильного спорта ЯНАО», оценивали подготовку участниц по различным категориям.
Соревнования проводились как в личном, так и в командном зачете. «Серебро» завоевала Алена Ильина из Красноселькупского района, на третьем месте – Ирина Демченко, также представлявшая город Ноябрьск.
Абсолютным победителем соревнований стала команда города Ноябрьск, второе место завоевали автоледи из Салехарда, на третьем месте – команда Красноселькупского района.
Каждая участница получила свидетельство об участии в окружном конкурсе. Призеры и победители награждены медалями, дипломами и памятными подарками.
Соревнования проводились в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU