Новоуренгоец за виртуальный автомобильный двигатель выложил 44 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-24T11:07:21+03:00

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Новоуренгоец отдал мошеннику 44 000 рублей в надеже на его порядочность. Доверчивый ямалец в сети Интернет нашел объявление о продаже автомобильного двигателя.

Он оплатил полную стоимость покупки. После этого администратор сайта перестал выходить с ним на связь. Товар до настоящего времени не доставлен. Мужчина 20 сентября обратился в полицию с заявлением. Выяснилось, что в этот же день к правоохранителям за помощью пришел еще один обманутый горожанин, который за покупку запчастей на автомобиль перевел злоумышленникам на счет 23 000 рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество». Наказанием за такое преступление может стать лишения свободы до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и помнить о том, что, приобретая товар по объявлению у неизвестного лица, возникает риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU