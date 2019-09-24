2019-09-24T10:29:52+03:00
Спорт

Ямальские борцы вошли в сборную России

Спортсмены из Тарко-Сале тренируются в ДЮСШ «Виктория»
Анна Полякова
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Ямальские борцы вошли в сборную России Фото: puradm.ruЯмальские борцы вошли в сборную России Фото: puradm.ru
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Спортсмены из Пуровского района ЯНАО результативно выступили в городе Бор Нижегородской области, где завершился Кубок России по греко-римской борьбе среди кадетов. Состязания были посвящены памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Парфенова.

Аскар Марзоев в весовой категории до 80 кг стал обладателем серебря. Вадим Богов в весе до 65 кг завоевал бронзу. Оба воспитанники детско-юношеской спортшколы «Виктория» (Тарко-Сале), тренирует спортсменов Казбек Фарниев.

Атлеты прошли отбор и вошли в основной состав сборной команды России по спортивной (греко-римской) борьбе, в управлении по физкультуре и спорту Пуровского района. В состязаниях приняли участие 560 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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