СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-24T09:54:10+03:00

Браконьера из Ямальского района осудили за 28 голов чира Фото: из открытых источников

Размер ущерба составил более 100 тысяч рублей

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В Ямальском районе вынесли приговор местному жителю за незаконную рыбалку. Мужчина без специального разрешения в акватории Обской Губы в 3 км от села Новый Порт сетью выловил 28 особей видового состава «Чир».

Браконьер был задержан участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПНД ОМВД России по Ямальскому району на месте преступления. Размер ущерба составил более 100 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кроме того, с браконьера взыскали в пользу Российской Федерации 101 920 рублей в счет возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления.

Рыболовная сеть и ледоруб, являющиеся орудием совершения преступления, после вступления приговора в законную силу будут уничтожены, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU