В Тарко-Сале назовут «Настоящего мужика Ямала»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-24T09:19:25+03:00

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В Тарко-Сале 3 ноября за пилы и топоры возьмутся «Настоящие мужики Ямала». В районе озера Окуневого под таким названием пройдут первые открытые соревнования. Идея принадлежит таркосалинцу Дмитрию Ксенжуку – авторский проект стал победителем конкурса молодежных инициатив.

Участниками состязаний станут мужчины от 18 лет, внесенные в командную или личную заявку, имеющие допуск врача, прошедшие мандатную комиссию и инструктаж по технике безопасности.

Все участники должны быть застрахованы, пояснили в центре развития туризма Пуровского района. Есть некоторые особые требования к экипировке: защитные очки, спортивная и теплая одежда и обувь.

В личном зачете претендентам на звание «Настоящего мужика» предстоит разрубить бревно топором на две части. Команды из двух человек двуручной пилой распилят бревно, а затем расколют его на две части. Победителя определят по наименьшему времени, затраченному на распил и рубку. В командном зачете «Настоящим мужикам» вручат дипломы и главный приз - бензопилу. В личном - кубки, дипломы и также бензопилу.

ИСТОЧНИК KP.RU