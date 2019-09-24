Новоуренгоец, сливавший топливо из авто, пытался откупиться взяткой
В Новом Уренгое завели уголовное дело о мелком взяточничестве. 43-летний местный житель надеялся избежать наказания, когда был пойман полицейскими.
В полицию поступило сообщение от начальника отдела охраны общественного порядка ОМВД России по г. Новый Уренгой о том, что мужчина передал ему лично взятку.
Злоумышленник в служебном автомобиле правоохранителей 12 сентября передал сотруднику полиции 5000 рублей, чтобы тот не фиксировал слив топлива с автомобиля и не привлекал к уголовной ответственности.
Наказанием за взятку может стать лишение свободы на срок до одного год, сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU