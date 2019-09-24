2019-09-24T08:41:19+03:00
Общество

Жителям Тазовского рассказали, как избавиться от характерных для северян болезней

Пациенты «Мобильного центра здоровья» получили индивидуальные рекомендации врача-терапевта
Анна Полякова
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У жителей Тазовского выявили характерные для северян заболевания Фото: yanao.ruУ жителей Тазовского выявили характерные для северян заболевания Фото: yanao.ru
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Мобильная бригада Ямальского центра медпрофилактики обследовала жителей поселка Тазовский. Автобус «Мобильный центр здоровья», оснащенный передовым диагностическим оборудованием, проехал от Надыма почти 600 км, чтобы до поселения, расположенного за Полярным кругом.

Комплексную проверку здоровья прошли 153 человека. По словам медиков, у многих пациентов выявлены характерные для северян факторы риска развития заболеваний - избыточная масса тела, повышенные уровни холестерина и артериального давления, низкая физическая активность.

По итогам диагностики, которая занимала не более 30 минут, пациенты получили индивидуальные рекомендации врача-терапевта.

- Нужно помнить, что чудодейственных таблеток нет, зато есть простые правила здорового образа жизни, - говорит главный врач центра Сергей Токарев.

Он также подчеркнул, что состояние здоровья более чем наполовину зависит от образа жизни. И если у человека диагностированы эти факторы риска, да он к тому же ещё и курит, есть значительная вероятность, что в будущем у него разовьётся сердечно-сосудистое заболевание. Таким людям нужно срочно менять свой образ жизни. Как это сделать, на что обратить внимание - каждому индивидуально рассказывают специалистыцентра.

За шесть лет выездных обследований специалисты центра посетили более 20 городов и посёлков (многие не один раз), где обследовали почти восемь тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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