Ноябрьским водителям советуют «переобуть» автомобили

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-24T06:32:49+03:00

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Государственная инспекция безопасности дорожного движения советует автомобилистам Ноябрьска заменить шины на зимние.

В городе, по сообщению синоптиков, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, сильный порывистый ветер, осадки. Дожди будут сменяться снегом в виде дождя и снега, возможны заморозки.

В связи с изменением погодных условий ГИБДД обращается ко всем водителям с просьбой повысить внимательность, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

- Даже при отсутствии снега на дорогах есть риск попасть в дорожно-транспортное происшествие – из-за заморозков и наледи на дорогах. Напоминаем, что водителям необходимо заменить шины на зимние для повышения коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием, однако не стоит всецело на них полагаться: остановочный путь автомобиля сократится незначительно, - пояснили в ведомстве. Госавтоинспекция г.Ноябрьска напоминает, что в случае использования шин с шипами противоскольжения, установка их должна быть на все колеса транспортного средства

ИСТОЧНИК KP.RU