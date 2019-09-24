Молодой надымчанин пытался продать телефон, который прикарманил в гостях

СЕГОДНЯ 06:08 2019-09-24T06:16:24+03:00

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В Надыме оперативники задержали подозреваемого в краже телефона. Им оказался ранее судимый безработный 27-летний местный житель. Он пытался продать похищенный мобильный возле магазина.

Выяснилось, что 17 сентября, познакомившись на улице с 58-летним случайным прохожим, молодой человек зашел к нему в гости. Там они выпили и хозяин квартиры отвлекся. Пришедший мужчина улучил момент и положил чужой телефон себе в карман и покинул квартиру.

Однако распорядиться краденым злоумышленнику не удалось, его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU