СЕГОДНЯ 05:52 2019-09-24T05:52:46+03:00

Погода на Ямале 24 сентября: дожди при западном ветре Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

Во вторник , 24 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +4 градуса, пасмурно, кратковременный дождь. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, периодически - дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно и дождливо. Ветер западный 6 м/с.

В Губкинском +5 градусов, пасмурно. Во второй половине дня пройдет дождь. Ветер юго-западный 6 /с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь начнется ближе к вечеру. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Муравленко + 4 градуса, пасмурно. Дождь будет идти весь день. Западный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, облачно, небольшой дождь – в течение дня. Ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU