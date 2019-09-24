2019-09-24T05:52:46+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 сентября: дожди при западном ветре

Температура воздуха +3 ... +5 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 24 сентября: дожди при западном ветреПогода на Ямале 24 сентября: дожди при западном ветреФото: Анна Полякова
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Во вторник , 24 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +4 градуса, пасмурно, кратковременный дождь. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, периодически - дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно и дождливо. Ветер западный 6 м/с.

В Губкинском +5 градусов, пасмурно. Во второй половине дня пройдет дождь. Ветер юго-западный 6 /с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь начнется ближе к вечеру. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Муравленко + 4 градуса, пасмурно. Дождь будет идти весь день. Западный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, облачно, небольшой дождь – в течение дня. Ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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