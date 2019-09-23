2019-09-23T16:58:12+03:00
Общество

Молодой учитель из Надыма представит Ямал на федеральном конкурсе

Алексей Пенской стал победителем «Педагогического дебюта-2019»
Анна Полякова
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Молодой учитель из Надыма представит Ямал на федеральном конкурсе Фото: yanao.ruМолодой учитель из Надыма представит Ямал на федеральном конкурсе Фото: yanao.ru
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В Ноябрьске подвели итоги окружного конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют-2019». Победителем стал молодой учитель иностранного языка гимназии города Надыма Алексей Пенской. В следующем он представит Ямал на соревнованиях федерального уровня.

В течение трех дней 18 молодых педагогов состязались в профессионализме и креативности. Конкурсанты проводили занятия с детьми, презентовали опыт своей работы, дискутировали на темы современного образования.

Отдельные испытания предстояли учителям, педагогам дополнительного образования, педагогам-психологам и начинающим руководителям образовательных организаций.

В окружных соревнованиях призовые места получили также учитель математики из школы № 8 города Ноябрьска Кристина Шагова и учитель английского языка школы № 11 Нового Уренгоя Роман Проневич.

Напомним, что регион успешно участвовал во всероссийском конкурсе прошлого сезона. Среди победителей в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» - директор детского сада "Непоседы" города Новый Уренгой Гаранина Анастасия. Начинающий математик из школы № 7 города Ноябрьска Ирина Рыбак стала лауреатом в номинации «Молодые учителя», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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