На карте Салехарда отметят поминальный крест на месте захоронений 501-й стройки

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-23T16:25:20+03:00

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В Салехарде комиссия определяла, не затронет ли строительство дороги к новому детсаду скорбного места. Речь идет о районе второго отделения 501-й стройки и о территории захоронений подневольных рабочих, умерших во время возведения заполярной железной дороги.

По результатам осмотра местности решено, что строительство подъездной дороги не затрагивает кладбище. Тем не менее, ход реализации проекта требует внимания общественности – участок с захоронениями необходимо зафиксировать на карте города.

Депутат Заксобрания ЯНАО, председатель общественного совета по вопросам культурного наследия при Службе госохраны объектов культурного наследия ЯНАО Валерий Степанченко пообещал внести данный вопрос в повестку ближайшего заседания совета, а общественные организации возьмут на контроль соблюдение норм охраны данной территории.

Напомним, что 12 июня 2010 года на месте захоронения рабочих 501-й стройки казаки Обско-Полярной казачьей линии совместно с городским активом краеведов и небезразличных жителей города во главе с Валерием Степанченко установили поминальный крест. Это место было указано старожилом города Сергеем Албычевым, пояснили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU