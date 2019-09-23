«Полярную рапсодию» посвятят Году театра в России

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-23T15:40:39+03:00

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Фестиваль ледяных скульптур «Полярная рапсодия» в 2019 году будет проходить в Салехарде с 30 ноября по 9 декабря. Его посвятят проведению Года театра в России, а темой фестиваля станет «Античный театр».

Состязания скульпторов развернется на площади Культурно-делового центра. Ледяные изваяния будут главным украшением ямальской столицы и простоят до весны, увлекая жителей и гостей Салехарда в мир античности и театрального искусства.

К участию приглашены восемь лучших российских и зарубежных команд мастеров ледовой скульптуры. Их конкурсные работы должны отражать атмосферу театра и спектаклей греко-римской эпохи, мифы и легенды. Оценку ледяным изваяниям даст жюри, в состав которого войдут известные ямальские художники и авторитетные работники культуры, рассказали организаторы мероприятия, департамент внешних связей ЯНАО.

Центральной композицией ледового городка станут построенные вне конкурса фасад здания театра с колоннадой и двухметровые фигуры актёров в античных одеяниях.

За время существования фестиваля, с 2001 года, в нём приняли участие более 200 профессиональных скульпторов из Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Малайзии, России, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU