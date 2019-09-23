2019-09-23T14:40:00+03:00
Общество

В Салехарде появится новая игровая площадка, выбранная горожанами

«Уютный Ямал» подвел итоги конкурса инициатив
Анна Полякова
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В Салехарде появится новая игровая площадка, выбранная горожанами Фото: salekhard.orgВ Салехарде появится новая игровая площадка, выбранная горожанами Фото: salekhard.org
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В Салехарде подвели итоги голосования за лучшую «Бюджетную инициативу граждан». Напомним, предложения поступали в офис «Уютный Ямал» в рамках проекта гражданских инициатив, сообщает городская администрация.

В итоге победителем стала заявка, которая поступила от Анатолия Козырского. Он предлагает обустроить детскую игровую площадку по улице Зои Космодемьянской д. 59. Идея набрала почти две тысячи голосов жителей.

Второе место, с отставанием всего в 182 голоса, заняло предложение об устройстве многофункциональной зоны отдыха в микрорайоне Удача. На третьем месте с одной тысячей голосов - инициатива по созданию стрелкового тира.

В Единый День голосования, восьмого сентября, салехардцы могли выбрать одно из пяти предложений жителей, которое, по мнению горожан, необходимо реализовать в столице Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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