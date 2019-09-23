В Надыме задержали женщину, всадившую нож в грудь сожителю
Надымские сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки раскрыли тяжкое преступление. Полицейские задержали женщину, которая всадила нож в грудь сожителя.
19 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение, что скорая помощь доставила в центральную районную больницу 29-летнего местного жителя с ножевым ранением.
Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась ранее не судимая безработная 37-летняя сожительница потерпевшего. Как выяснилось пара выпивала, в какой-то момент, между ними произошел конфликт. Надымчанка схватила кухонный нож и вонзила его в грудь мужчине.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего в районном отделе полиции женщина созналась в совершении преступления, написала явку с повинной, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие. С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU