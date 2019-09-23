2019-09-23T14:09:05+03:00
Происшествия

В Надыме задержали женщину, всадившую нож в грудь сожителю

Подозреваемая написала явку с повинной
Анна Полякова
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В Надыме задержали женщину, всадившую нож в грудь сожителю Фото: pixabay.comВ Надыме задержали женщину, всадившую нож в грудь сожителю Фото: pixabay.com
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Надымские сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки раскрыли тяжкое преступление. Полицейские задержали женщину, которая всадила нож в грудь сожителя.

19 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение, что скорая помощь доставила в центральную районную больницу 29-летнего местного жителя с ножевым ранением.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Ею оказалась ранее не судимая безработная 37-летняя сожительница потерпевшего. Как выяснилось пара выпивала, в какой-то момент, между ними произошел конфликт. Надымчанка схватила кухонный нож и вонзила его в грудь мужчине.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего в районном отделе полиции женщина созналась в совершении преступления, написала явку с повинной, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие. С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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