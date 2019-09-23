Ямальский депутат потребовал отчет о состоянии воздуха в Харпе

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-23T13:44:41+03:00

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Депутат Заксобрания ЯНАО, председатель Общественного совета при УФСИН России по автономному округу Валерий Степанченко в рамках своей поездки в поселок Харп обсудил с главой территории Артуром Чебаном проблему запылённости воздуха в посёлке.

Речь шла о мерах по исключению загрязнения окружающей среды, вызванной работой камнедробильной установки, на которую жалуются местные жители.

Валерий Степанченко запросил развёрнутую информацию о данной ситуации для дальнейшей подготовки депутатского запроса в соответствующие надзорные органы и взял решение этой проблемы на контроль.

-Дальнейшее нарушение экологического состояния воздушной среды посёлка из-за бесконтрольной работы этой камнедробилки недопустимо, – отметил Валерий Степанченко.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», камнедробила в поселке Харп Приуральского района ЯНАО стала поводом для возмущений местных жителей. В соцсети появилось сообщение о том, что щебень здесь дробят открытым способом. Вся пыль летит в населенный пункт, оседая на улицах, дышать становится невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU