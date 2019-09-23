Ямальцу за преступления девятилетней давности дали 19 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-23T13:07:16+03:00

Его судили за групповое убийство и вымогательство

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Жителя Ямала, долгое время скрывавшегося от правосудия, признали виновным в совершении в октябре 2010 года тяжких преступлений. Его судили за групповое убийство и вымогательство.

В Новом Уренгое 9 лет назад после совершения ДТП мужчина, призвав на помощь своих знакомых, стал требовать от виновника аварии значительную сумму денег, явно превышающую размер причиненного ущерба.

После неудачных попыток вынудить мужчину передать деньги 31 октября 2010 года четверо мужчин без самого владельца разбитой машины в очередной раз прибыли к виновнику ДТП. На разборки пришли, вооружившись ножами. Жертву в конфликте поддержал родственник. Обоих четверка вооруженных мужчин избила и порезала ножами.

Родственник участника аварии скончался от ранений. Троих мужчин, причастных к убийству и вымогательству задержали. В 2012 году их приговорили к различным срокам лишения свободы. Двое мужчин скрылись и длительное время находились в розыске.

Осужденного сейчас обнаружили на территории другого государства только в 2018 году. Его выдали России в мае 2019 года. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU