СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-23T12:45:02+03:00

На Ямале создадут центр по выплате пенсий Фото: yanao.ru

Задачи ПФР на региональном уровне будут выполняться качественнее

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с управляющим Отделением ПФР по ЯНАО Таисой Колоколовой обсудил создание регионального центра по выплате пенсий и обработке информации.

Сейчас 143 тысячи жителей региона получают пенсии, 21 тысяча – различные ежемесячные выплаты, 43 тысячи – владеют сертификатом на материнский капитал.

В настоящее время выплаты пепроизводятся в подведомственных Отделению ПФР территориальных органах, они же работают с обращениями граждан, собирают и обрабатывают информацию.

Создание специального центра выплаты и обработки информации позволит более качественно выполнить эти задачи на региональном уровне, применить единую технологию обработки информации, обеспечить контроль за расходованием средств бюджета ПФР.

- На местах по-прежнему будут работать специалисты, к которым жители смогут обращаться по разным вопросам. Региональный центр заберет функции сбора и обработки информации, взаимодействия с кредитными организациями, организациями почтовой связи, обеспечит контроль за правильностью начисления сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, – подчеркнула Таиса Колоколова.

ИСТОЧНИК KP.RU