Администрацию Лабытнанги обязали убрать свалку на Бованенко

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-23T13:13:40+03:00

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В Лабытнанги на улице Бованенко, 2 была выявлена несанкционированная свалка строительного и бытового мусора. Площадь захламленной земли составляла более 0,3 га. Как отмечают в прокуратуре ЯНАО, такая ситуация нарушала права ямальцев на благоприятную окружающую среду и создавало угрозу жизни и здоровью горожан.

Даже после вынесенного органам местного самоуправления представления прокурора власти города своевременных мер к устранению нарушений не приняли. Тогда последовало обращение в суд с иском о признании незаконным бездействие администрации Лабытнанги. Надзорное ведомство потребовало возложить на руководство города обязанности ликвидировать несанкционированную свалку.

Однако и после вынесения судебного решения власти города не приступили к его исполнению, а пытались обжаловать в вышестоящем суде.

Тем не менее, судебная коллегия по административным делам согласилась с доводами прокурора. Апелляционную жалобу руководства города оставили без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU