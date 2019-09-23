2019-09-23T11:42:51+03:00
Общество

Дорожники выгнали снегоуборочную технику на улицы Салехарда

Техника убирает скопившийся мокрый снег
Анна Полякова
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Дорожники выгнали снегоуборочную технику на улицы Салехарда Фото: salekhard.orgДорожники выгнали снегоуборочную технику на улицы Салехарда Фото: salekhard.org
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В Салехарде в связи с погодными условиями с сегодняшнего дня, 23 сентября, на улицах города работает снегоуборочная техника. Всего на расчистку дорог и тротуаров направлено восемь единиц - два КамАЗа и шесть тракторов, в том числе маленьких, сообщили в администрации ямальской столицы.

Этого количества машин вполне хватить, чтобы справиться с поставленной задачей, считают специалисты АО «Салехарддорстрой».

Техника только убирает скопившийся мокрый снег, необходимость посыпки дорог противоскользящей крошкой отсутствует.

В этот сентябрьский день из-за обрушившегося снегопада на особом контроле дорожников также ситуация на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в ЯНАО.

Как сообщалось ранее, на расчистку загородных трасс в строну Аксарки и Надыма направили комбинированную дорожную машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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