2019-09-23T11:23:15+03:00
Экономика

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился слет молодых специалистов

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В АО «Транснефть – Сибирь» завершился слет молодых специалистовВ АО «Транснефть – Сибирь» завершился слет молодых специалистов
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В АО «ТранснефтьСибирь» завершился слет молодых специалистов. Мероприятие проходило на базе санатория «Хвойный» под Тюменью.

В слете, прошедшем под лозунгом «Форсаж», участвовали 80 работников акционерного общества в возрасте до 30 лет – представители филиалов от Нового Уренгоя до Тюмени. Программа молодежного слета предусматривала проведение тренингов, игр и спортивных соревнований.

Большинство участников пришли на работу в подразделения АО «Транснефть – Сибирь» в 2019 году после окончания высших и средних учебных заведений. Занятия и тренинги слета направлены на их адаптацию в трудовом коллективе, выявление и развитие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей, формирование навыков работы в команде. Мастер-классы проводились ведущими специалистами АО «Транснефть – Сибирь».

Обязательным пунктом программы слета стало посещение «Тюменского нефтегазового форума-2019», в ходе которого молодые сотрудники акционерного общества имели возможность почерпнуть новые идеи для научно-технической конференции молодежи. Завершила слет символическая церемония посвящения в нефтепроводчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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