2019-09-23T10:37:53+03:00
Общество

На Ямале случился транспортный коллапс из-за сентябрьского снегопада

Загородные трассы очищают от заносов
Анна Полякова
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На Ямале случился транспортный коллапс из-за непогоды Фото: yanao.ruНа Ямале случился транспортный коллапс из-за непогоды Фото: yanao.ru
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Ситуация на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в ЯНАО из-за обрушившегося снегопада 23 сентября на особом контроле дорожников. На расчистку загородных трасс вышли дорожники и спецтехника: трактора и грейдеры. В строну Аксарки и Надыма направили комбинированную дорожную машину.

- Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам – это повороты, подъёмы и спуски, подъезды к мостам. Призываем автомобилистов быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость, - отметил начальник салехардского участка АО «Ямалавтодор» Виталий Чесноков.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», задержаны и вертолетные рейсы из окружной столицы. В аэропорту отмечают, что если сегодня погода не позволит обеспечить полеты, то рейсы будут отменены и перенесены на завтра.

Прибытие утренних пассажирских самолетов МоскваСалехард и Тюмень – Салехард отложено, суда ушли на запасной аэродром в Надым до улучшения видимости в салехардской воздушной гавани.

Паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги из-за плохой погоды было приостановлено. Кроме того, пассажирские суда остались в тех портах, где их застала стихия. Все водные рейсы из окружной столицы до Яр-Сале и до Мужи перенесены на 24 сентября.

По прогнозам синоптиков, 23 сентября в Ямало-Ненецком округе небольшие, местами умеренные, а в восточной части сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Северо-восточный ветер с переходом северо-западный поднимется до 8-13 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать порывы 18-23 м/с, а в прибрежных и горных районах - 23-28 м/с.

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Столицу Ямала сегодня, 23 сентября, замело снегом. Паромы встали, отменены вертолетные рейсы, школьники остались дома... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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