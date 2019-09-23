На Ямале оценили ситуацию с контрафактом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-23T09:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Способы борьбы с поддельным и некачественным товаром обсудили на заседании окружной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Встречу в режиме видеоконференцсвязи провёл замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Так в сфере незаконного оборота алкогольной продукции ими было зарегистрировано 41 преступление. Возбуждено девять уголовных дел, из которых четыре - за продажу алкоголя несовершеннолетним. Изъято 1300 литров спиртного.

В итоге региону нанесен ущерб в размере 475,4 тысяч рублей. За продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, вынесено 60 административных штрафов на сумму 104 тысячи рублей, из которых 92 тысячи уже взыскано.

По информации представителей Управления Роспотребнадзора, ведомством проведено 234 проверки предприятий, занимающихся розничным оборотом продуктов питания. Как итог - выявление 819 нарушений норм санитарного законодательства. Вынесено 331 постановление о назначении штрафов на общую сумму более трех миллионов рублей.

В работе по борьбе с фальсификатом органам правопорядка могут оказать помощь представители общественных организаций. К примеру, в Ноябрьске полицейским помогают киберволонтеры. Они находят в интернете сайты, продающие товары сомнительного качества.

ИСТОЧНИК KP.RU