2019-09-23T09:27:27+03:00
Происшествия

На ямальской трассе из-за лихача-водителя перевернулся квадроцикл

Пострадал пассажир транспортного средства
Анна Полякова
Поделиться:
На ямальской трассе из-за лихача-водителя перевернулся квадроцикл Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальской трассе из-за лихача-водителя перевернулся квадроцикл Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

На 273 километре автодороги п. Уренгой - п. Советский 21 сентября около 10.30 произошла авария с участием квадроцикла «Stels». Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель транспортного средства не учёл дорожные, метеорологические условия и допустил опрокидывание техники. В результате ДТП пострадал пассажир квадроцикла. Его госпитализировали с травмами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых травмы получили два человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3191 зарегистрированном ДТП, 16 человек погибли и 386 травмированы, в их числе 50 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцу за преступления девятилетней давности дали 19 лет строгого режима
На Ямале создадут центр по выплате пенсий
Администрацию Лабытнанги обязали убрать свалку на Бованенко
Дорожники выгнали снегоуборочную технику на улицы Салехарда
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился слет молодых специалистов
На Ямале случился транспортный коллапс из-за сентябрьского снегопада
На Ямале оценили ситуацию с контрафактом
Салехардские школьники построили дорогу
В Пуровском районе увеличился уровень преступности
Главная переправа Ямала приостановила работу из-за штормового ветра
На трассе Сургут-Салехард «ВАЗ» вылетел в кювет
Ямальцев предупреждают об усилении ветра до 28 м/с
Кампании по заготовке оленины на Ямале дали старт
Погода на Ямале 23 сентября: похолодание, местами пройдет снег
Под Салехардом туристов едва не задрал медведь
После вмешательства общественников у школы в Салехарде закрыли торчащую из земли арматуру
В Тарко-Сале выберут «Настоящего Мужика Ямала»
Погода на Ямале 22 сентября: затяжные дожди и прохладно
Сильный ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома в Новом Уренгое
В Надыме школьники и ученые следят за экспериментальными дубами
В Ноябрьске задержали водителя, который сбил пешехода-нарушителя
В Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага
Погода на Ямале 21 сентября: сильный ветер и похолодание
Строительство новых детсадов в Салехарде ведется с опережением графиков
В Надыме во время капремонта домов дождем затопило квартиры
В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с