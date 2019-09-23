На ямальской трассе из-за лихача-водителя перевернулся квадроцикл

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-23T09:27:27+03:00

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На 273 километре автодороги п. Уренгой - п. Советский 21 сентября около 10.30 произошла авария с участием квадроцикла «Stels». Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель транспортного средства не учёл дорожные, метеорологические условия и допустил опрокидывание техники. В результате ДТП пострадал пассажир квадроцикла. Его госпитализировали с травмами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых травмы получили два человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3191 зарегистрированном ДТП, 16 человек погибли и 386 травмированы, в их числе 50 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU