Салехардские школьники построили дорогу

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-23T09:05:11+03:00

Для миниатюры использовали кинетический песок и фетр

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Специалисты окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками госавтоинспекции курировали школьников, которые строили «трассу». Салехардские ученики своими руками создали макет дороги. Необычное занятие прошло в окружной столице на базе школы №4.

- Основная идея такого урока – показать и рассказать детям, что представляет из себя дорога, в игровой форме, через простые и понятные вещи, – пояснил специалист управления дорожного хозяйства профильного департамента Олег Дединский.

Перед началом работы ученикам раздали экипировку: каски и светоотражающие жилеты, затем приступили к устройству «дорожной одежды». Для создания дороги в миниатюре использовались схожие материалы, применяемые в дорожном строительстве.

На земляное полотно, заменителем которого выступал кинетический песок, уложили геосинтетическую решетку – лоскут фетра, затем слой за слоем выкладывали щебень. Когда основание дороги обрело форму, уложили выравнивающий и верхний слои.

На завершающем этапе школьники нанесли разметку, установили бордюры и ограждения, светофоры и дорожные знаки, разместили миниатюрные автомобили и пешеходов. В конце урока с учащимися закрепили правила дорожного движения, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU