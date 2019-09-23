2019-09-23T08:44:55+03:00
Общество

В Пуровском районе увеличился уровень преступности

С начала год зарегистрировано 549 преступлений
Анна Полякова
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В Пуровском районе увеличился уровень преступностиВ Пуровском районе увеличился уровень преступностиФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе обсудили динамику преступности, профилактику мошенничества в сети Интернет, результаты противодействия незаконному обороту промышленной продукции и работы по защите прав потребителей.

С начала года в районе уровень преступности увеличился на 7,2%, зарегистрировано 549 преступлений. Об этом сообщил замначальника районной полиции Станислав Котов, выступив на заседании комиссии по профилактике правонарушений.

Снижение регистрируемой преступности отмечено в Пурпе, и в Уренгое, рост отмечается в Тарко-Сале и в Ханымее. Количество тяжких и особо тяжких посягательств осталось на уровне прошлого года - 119 преступлений. При этом количество грабежей снизилось на 80%, разбойных нападений не зарегистрировано.

Также за восемь месяцев на территории района зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий (из них 4 – с участием детей), в которых травмировано 47, погибло 4 человека. За пьяное вождение к ответственности привлечено 110 автомобилистов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории района регулярно проводятся профилактические мероприятия (в этом году - 100 мероприятий), в результате которых выявлено 825 административных правонарушений.

Станислав Котов отметил, что значительно - на 30,6% выросло число фактов мошенничества. Всего с начала года в рамках совместных мероприятий с таможенным постом из незаконного оборота изъято 964 единицы контрафактной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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