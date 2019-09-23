Главная переправа Ямала приостановила работу из-за штормового ветра

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-23T07:03:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение паромов через Обь утром 23 сентября приостановлено. На переправе Салехард – Лабытнанги ветер поднялся до 25 метров в секунду. Кроме того, в этом районе плохая видимость. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Между тем, отмечается, что в течение дня скорость ветра только усилится. По прогнозам метеорологов, его мощность может достичь 28 метров в секунду.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - напоминает окружная дирекция транспорта.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU