2019-09-23T06:51:30+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард «ВАЗ» вылетел в кювет

Водитель перевернувшегося автомобиля получил травмы
Анна Полякова
Поделиться:
На трассе Сургут-Салехард «ВАЗ» вылетел в кювет Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард «ВАЗ» вылетел в кювет Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

На участке Пангоды – Правохеттинский автодороги СургутСалехард 22сентября случилось ДТП. Около 16.00 автомобиль «ВАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся. Как сообщает Госавтоинпекция, водитель не учел особенности транспортного средства и не выбрал безопасный скоростной режим. В результате аварии автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3191 зарегистрированном ДТП 16 человек погибли и 386 травмированы, в их числе 50 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главная переправа Ямала приостановила работу из-за штормового ветра
Ямальцев предупреждают об усилении ветра до 28 м/с
Кампании по заготовке оленины на Ямале дали старт
Погода на Ямале 23 сентября: похолодание, местами пройдет снег
Под Салехардом туристов едва не задрал медведь
После вмешательства общественников у школы в Салехарде закрыли торчащую из земли арматуру
В Тарко-Сале выберут «Настоящего Мужика Ямала»
Погода на Ямале 22 сентября: затяжные дожди и прохладно
Сильный ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома в Новом Уренгое
В Надыме школьники и ученые следят за экспериментальными дубами
В Ноябрьске задержали водителя, который сбил пешехода-нарушителя
В Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага
Погода на Ямале 21 сентября: сильный ветер и похолодание
Строительство новых детсадов в Салехарде ведется с опережением графиков
В Надыме во время капремонта домов дождем затопило квартиры
В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с