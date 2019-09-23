На трассе Сургут-Салехард «ВАЗ» вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-23T06:51:30+03:00

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На участке Пангоды – Правохеттинский автодороги Сургут – Салехард 22сентября случилось ДТП. Около 16.00 автомобиль «ВАЗ» вылетел в кювет и опрокинулся. Как сообщает Госавтоинпекция, водитель не учел особенности транспортного средства и не выбрал безопасный скоростной режим. В результате аварии автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3191 зарегистрированном ДТП 16 человек погибли и 386 травмированы, в их числе 50 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU