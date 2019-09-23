Ямальцев предупреждают об усилении ветра до 28 м/с

СЕГОДНЯ 05:08 2019-09-23T05:08:09+03:00

Жителей региона просят быть осторожными в этот неблагоприятный период

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в понедельник в восточной части региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Северо-восточный ветер с переходом северо-западный поднимется до 8-13 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать порывы 18-23 м/с, а в прибрежных и горных районах - 23-28 м/с.

Ухудшение погоды может внести коррективы в транспортное сообщение между городами, поэтому важно заранее планировать свой маршрут, выезжать заблаговременно, уточнять об обстановке на переправе и в аэропорту.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции, деревья, ветвей, рекламные щиты. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться с безопасной скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU