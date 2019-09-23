2019-09-23T05:08:09+03:00
Происшествия

Ямальцев предупреждают об усилении ветра до 28 м/с

Жителей региона просят быть осторожными в этот неблагоприятный период
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцев предупреждают об усилении ветра до 28 м/с Фото: 89.mchs.gov.ruЯмальцев предупреждают об усилении ветра до 28 м/с Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в понедельник в восточной части региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Северо-восточный ветер с переходом северо-западный поднимется до 8-13 м/с, в отдельных районах его порывы будут достигать порывы 18-23 м/с, а в прибрежных и горных районах - 23-28 м/с.

Ухудшение погоды может внести коррективы в транспортное сообщение между городами, поэтому важно заранее планировать свой маршрут, выезжать заблаговременно, уточнять об обстановке на переправе и в аэропорту.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые и ветхие конструкции, деревья, ветвей, рекламные щиты. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться с безопасной скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главная переправа Ямала приостановила работу из-за штормового ветра
На трассе Сургут-Салехард «ВАЗ» вылетел в кювет
Кампании по заготовке оленины на Ямале дали старт
Погода на Ямале 23 сентября: похолодание, местами пройдет снег
Под Салехардом туристов едва не задрал медведь
После вмешательства общественников у школы в Салехарде закрыли торчащую из земли арматуру
В Тарко-Сале выберут «Настоящего Мужика Ямала»
Погода на Ямале 22 сентября: затяжные дожди и прохладно
Сильный ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома в Новом Уренгое
В Надыме школьники и ученые следят за экспериментальными дубами
В Ноябрьске задержали водителя, который сбил пешехода-нарушителя
В Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага
Погода на Ямале 21 сентября: сильный ветер и похолодание
Строительство новых детсадов в Салехарде ведется с опережением графиков
В Надыме во время капремонта домов дождем затопило квартиры
В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с