Кампании по заготовке оленины на Ямале дали старт

СЕГОДНЯ 04:45 2019-09-23T04:45:46+03:00

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Убойную кампанию-2019 на Ямале открыл Приуральский район. На мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» заготовлены первые 33 тонны мяса оленя. Животных на комплекс подгоняют национальные общины и оленеводы-частники.

В конце октября в работу начнут включаться другие районы округа. Тазовский и Шурышкарский – с новыми заготовительными объектами. Так, с учетом новых комплексов, заготовки оленины в этом году будут проводиться на 12 современных объектах. Работы продлятся до конца года, при необходимости продолжатся и в январе.

- В этом году за счет областной программы "Сотрудничества" приобретено два модульных убойных комплекса для поселков Тазовский и Мужи, – отметил начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых.

Между тем, в регионе продолжается вакцинация оленей против сибирской язвы – на сегодня привито 410 тысяч голов, это 75 % от плана. Основные силы дислоцированы в многооленных районах – Ямальском и Тазовском, на их самых северных участках. В Пуровском районе вакцинация окончена, завершается в Надымском и Красноселькупском.

- Мероприятия проходят в штатном режиме, переброску бригад замедляет неустойчивая погода – в сильный ветер невозможно установить временный кораль, а в дождь вакцинировать животных запрещено, – руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов.

Параллельно ветспециалисты проводят мечение оленей индивидуальными бирками. Всего средствами идентификации оснастили более 186 тысяч животных. Напомним, с этого года бирка – обязательное условие допуска животных на убойные комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU